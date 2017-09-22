Футболист сборной Чехии не сможет сыграть против сборной Азербайджана и "Карабаха" из-за травмы

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты повторного обследования игрока сборной Чехии и итальянской "Ромы" Патрика Шикина.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт столичного клуба, получивший травму в дебютном матче против "Вероны" в IV туре серии А 21-летний нападающий на две недели останется вне зеленого поля. В мышце левого бедра у него обнаружена опухоль.

Это означает, что продолжающий в настоящее время лечение футболист 27 сентября пропустит игру во втором туре Лиги чемпионов с "Карабахом". Он также не сможет принять участие в матче в Баку между сборными Чехии и Азербайджана в рамках группового отборочного тура к чемпионату мира 2018.

Отметим, что П. Шикин в летний период был переведен из "Сампдории" в "Рому".