Футболист сборной Чехии: Мы располагаем только позитивной информацией о вашей команде

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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Мы располагаем положительной и позитивной информацией о вашей команде. Хотим добиться максимального результата и показать себя с лучшей стороны. Сборная Азербайджана является командой, к которой мы испытываем симпатию.

Как сообщает Report, об этом заявил футболист сборной Чехии Марек Сухи на пресс-конференции, организованной до предстоящего со сборной Азербайджана отборочного группового матча чемпионата мира 2018 года.

По словам 29-летнего полузащитника, тот факт, что встреча с чешской командой станет прощальным матчем для капитана сборной Азербайджана Рашада Садыгова, придает им дополнительный стимул: "Поздравляем Рашада с достижением столь высокого уровня. Однако, и у нас есть свои планы. Хотя мы потеряли шанс участия на чемпионате мира, для нас является честью носить форму национальной сборной. Постараемся больше завоевывать. Несмотря на то, что мы не смогли достичь поставленной цели, ко всем матчам готовимся с максимальной силой. Человек должен уметь подняться после полученных ударов. Хотелось бы добиться лучших результатов на прошедшем в Чехии и завершившемся ничьей (0:0) матче со сборной Азербайджана. На матче мы допустили различные ошибки. А на этот раз хотим забить гол и набрать очки".

Отметим, что предстоящий 5 октября на Бакинском олимпийском стадионе матч начнется в 20:00.