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    Футболист сборной Азербайджана стал чемпионом Казахстана

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Футболист национальной сборной Азербайджана Ричард Алмейда стал чемпионом Казахстана в составе "Aстаны".

    Как сообщает Report, это произошло после поражения "Кайрата" клубу "Иртыш" со счетом 0:1 в XXXI туре Премьр-лиги. 

    Таким образом, "Астана" обеспечила себе чемпионство, несмотря на то, что до окончания чемпионата осталось 4 матча. Пятый раз подряд эта команда стала чемпионом страны, установив своеобразный рекорд. Ранее ни один футбольный клуб в Казахстане не становился чемпионом пять раз подряд. Тем самым "Aстана" поравнялась по числу завоеванных титулов с "Иртышом" и "Aктобе".

    Отметим, что Ричард Алмейда перешел в казахстанскую команду летом из "Карабаха".

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