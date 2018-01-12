Футболист сборной Азербайджана прокомментировал исключение из основного состава немецкого клуба

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Футболист азербайджанской сборной Ренат Дадашев вынес урок из того, что его не взяли на сборы в Испании вместе с основной командой немецкого клуба "Айнтрахт" за допущенную им недисциплинированность.

Как сообщает Report, 19-летний нападающий написал об этом на личной странице в Instagram. Он отметил, что после произошедшего события он не опустит руки: "Чем выше полет, тем сильнее падение. Но для полетов на боле высоком уровне важно не сломаться и продолжать дышать".

Отметим, что основной причиной того, что Рената Дадашева не взяли на сборы в Испании вместе с основной командой "Айнтрахт", стало несоблюдение им плана подготовки во время отдыха и ослабление физического состояния. В настоящее время молодой форвард находится в лагере команды-представителя Франкфура, сформированной из футболистов в возрасте до 19 лет. На повестке стоит вопрос дачи в аренду члена команды клубу "Халлешер", выступающему в III Лиге.