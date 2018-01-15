Футболист сборной Азербайджана предложен турецкому клубу

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Игрок сборной Азербайджана по футболу U-21 и член клуба "Нефтчи" Эльнур Джафаров через менеджеров был предложен турецкому клубу "Бурсаспор".

Как передает Report со ссылкой на сайт olay.com, сообщается, что 21-летним нападающим интересуется и другой выступающий в Супер лиге клуб – "Кайсериспор".

Отметим, что воспитанник "Хязяр Лянкярана" Эльнур Джафаров в июле прошлого года подписал с "Нефтчи" контракт на 1 год. Находящийся сейчас в составе сборной U-21 в турецком регионе Анталья на тренировочных сборах 21-летний игрок был отстранен от главного состава "Нефтчи" из-за того, что в ноябре прошлого года оскорбил в соцсетях болельщика. После он был прощен.