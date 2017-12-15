Футболист сборной Азербайджана получил долг от турецкого клуба путем угроз

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана Дениз Йылмаз путем угроз получил долг в размере 1 млн лир (472 тыс. манатов) от турецкого клуба "Бурсаспор", где играл.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, 29-летний нападающий после ответного матча с "Аданаспор" в кубке страны сделала своему клубу предупреждение.

Йылмаз пригрозил, что если не получит зарплату в течение одного дня, он в односторонней форме разорвет контракт и превратится в свободного агента. Для того, чтобы не сталкиваться с проблемой в вопросе финансовой фейр-плей руководство "Бурсаспор" приступило к поиску денег из-за отсутствия наличных денег в кассе. Клубу удалось собрать деньги к вечеру и выплатить игроку. Президент "крокодилов" Али Ай очень рассердился такому поступку Йылмаза в период нехватки средств.

На прошлой неделе руководство "Бурсаспор" провело встречу с тренерским составом и футболистами команды, договорились о задержке зарплаты на два месяца. После поступка опытного форварда после этой встречи руководство задумалось разорвать с ним в зимний сезон контракт, который должен был продлится до 31 мая 2019 года.

Отметим, что Дениз Йылмаз на матче "Бурсаспор" – "Аданаспор" (2:0) оставался на поле все 90 минут. Однако он играл намного хуже своих возможностей. Йылмаз не был вызван на последнюю игру сборной Азербайджана.