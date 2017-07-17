Футболист сборной Азербайджана подписал контракт с потенциальным соперником "Зиря"

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана Павел Пашаев продолжит карьеру в Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на Sport Arena, 29-летний фланговый защитник подписал контракт с клубом Премьер-лиги "Александрия".

О деталях контракта не сообщается. Известно, что для того, чтобы попасть в основной состав, конкуренцию ему составит Сергей Чеботаев.

"Александрия" является потенциальным соперником "Зиря" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Если представитель Азербайджана сможет одержать победу над клубом "Астра", которому проиграл в первой встрече, состоявшейся в Румынии со счётом 1:3, в этом случае соперником клуба станет новая команда Пашаева.

Отметим, что в связи с невыплатой долга Павел Пашаев ушел из украинской команды "Сталь". Он также играл в клубах "Днепр", "Кривбасс", "Карпаты", "Металлург" и "Габала". 29-летний футболист в составе сборной Азербайджана провёл 4 матча.