 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Футболист сборной Азербайджана перешел в турецкий клуб "Генджлербирлии"

    С Денизом Йылмазом договорились на 1,5 года

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана Дениз Йылмаз перешел в турецкий клуб "Генджлербирлии".

    Как сообщает Report со ссылкой на Futbol Arena, с 30-летним форвардом подписали контракт на 1,5 года.

    Отметим, что имеющий контракт с "Бурсаспор" Дениз Йылмаз был выставлен на трансфер из-за проблем с руководством в вопросах зарплаты. Выступающий в Супер лиге клуб "Генджлербирлии" после 17 туров находится на 17 ступени с 14 очками. Коллектив под руководством Умита Озата очередной матч проведет 16 января в ответном матче 1/16 финала Кубка Турции против представителя Бурсы. На домашней игре представители Анкары выиграли со счетом 1:0. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi