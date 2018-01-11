Футболист сборной Азербайджана перешел в турецкий клуб "Генджлербирлии"

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана Дениз Йылмаз перешел в турецкий клуб "Генджлербирлии".

Как сообщает Report со ссылкой на Futbol Arena, с 30-летним форвардом подписали контракт на 1,5 года.

Отметим, что имеющий контракт с "Бурсаспор" Дениз Йылмаз был выставлен на трансфер из-за проблем с руководством в вопросах зарплаты. Выступающий в Супер лиге клуб "Генджлербирлии" после 17 туров находится на 17 ступени с 14 очками. Коллектив под руководством Умита Озата очередной матч проведет 16 января в ответном матче 1/16 финала Кубка Турции против представителя Бурсы. На домашней игре представители Анкары выиграли со счетом 1:0.