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Футболист "Реал Мадрида" может завершить карьеру по окончании сезона

Футболист "Реал Мадрида" может завершить карьеру по окончании сезона Вингер "Реал Мадрида" Гарет Бэйл может закончить карьеру по истечении контракта с мадридцами в конце этого сезона.
Футбол
7 января 2022 г. 18:24
Футболист Реал Мадрида может завершить карьеру по окончании сезона
Гарет Бэйл

Вингер "Реал Мадрида" Гарет Бэйл может завершить карьеру по истечении контракта с мадридцами в конце этого сезона.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Athletic.

"Реал" не собирается продлевать соглашение с 33-летним футболистом. Решение по карьере Бэйла зависит от сборной Уэльса. Если команда попадет на чемпионат мира-2022 в Катаре, то Бэйл будет искать себе новый клуб, чтобы подготовиться к турниру. Если нет, то Бэйл вполне может завершить карьеру - в том числе потому, что уже финансово обеспечил себя.

В плей-офф отбора к ЧМ-2022 валлийцы сыграют против Австрии. В случае успеха их ждет матч с победителем противостояния Шотландия - Украина.

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Версия на азербайджанском языке "Real Madrid"in məşhur futbolçusu karyerasını başa vurur

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