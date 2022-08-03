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Футболист ПСЖ подписал контракт с "Ромой"

Футболист ПСЖ подписал контракт с "Ромой" Полузащитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум продолжит карьеру в итальянском футбольном клубе "Рома".
Футбол
3 августа 2022 г. 06:12
Футболист ПСЖ подписал контракт с Ромой

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум продолжит карьеру в итальянском футбольном клубе "Рома".

Как передает Report, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, хавбек сборной Голландии будет выступать за итальянский клуб на правах аренды.

В минувшем сезоне Вейналдум принял участие в 38 встречах, в которых ему удалось забить три мяча и сделать две результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Вейналдума составляет 18 млн евро. Ранее футболист выступал за "Ливерпуль", "Ньюкасл", ПСВ и "Фейеноорд".

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