Футболист ПСЖ подписал контракт с "Ромой"

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум продолжит карьеру в итальянском футбольном клубе "Рома".

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум продолжит карьеру в итальянском футбольном клубе "Рома".

Как передает Report, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, хавбек сборной Голландии будет выступать за итальянский клуб на правах аренды.

В минувшем сезоне Вейналдум принял участие в 38 встречах, в которых ему удалось забить три мяча и сделать две результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Вейналдума составляет 18 млн евро. Ранее футболист выступал за "Ливерпуль", "Ньюкасл", ПСВ и "Фейеноорд".