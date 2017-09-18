Перешедший в Карабах футболист из сборной Норвегии: Признаюсь, я говорил неправду - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Футболист "Карабаха" Тарик Эльюнусси ответил на вопросы журналистов после победы над командой "Кяпаз" со счётом 2:0 в V туре Премьер-лиги Азербайджана. Report представляет интервью с полузащитником сборной Норвегии:

- В дебютном матче в Премьер-лиге Азербайджана число болельщиков было значительно малым. Вас это не удивило?

- Ожидания были другие, но мало болельщиков на матче не является большой проблемой. Естественно, это изнуряет, что мало фанатов. Но наша задача играть и побеждать. Чем будет больше хороших результатов, тем больше появится и сторонников.

- Какова ваша личная цель в "Карабахе"?

- Моя цель - помочь команде одержать победу. Я командный игрок. Мне больше нравится, когда вместе ведем борьбу. Здесь я хочу добиться успешных результатов. Конечно хорошо забивать голы и делать результативные передачи. Но это бонус. Вместе с "Карабахом" я хочу завоевать титул чемпиона страны. Наряду с этим, я нацелен на то, чтобы вложить все свои силы в Лиге Чемпионов и получить большой опыт.

- До этого дня что вы знали об Азербайджане и футболе страны?

- До этого я был здесь два раза. Мне очень понравился Баку и мне известно о футболе. И я слышал о "Карабахе". Потому что агдамский клуб дважды играл против моей бывшей команды норвежской "Русенборг" в Лиге Европы. Правда, я не участвовал в этих матчах. Но я располагаю информацией. "Карабах" всегда играет в чемпионате страны. В то же время я смотрел матчи команды в групповом этапе Лиги Европы. "Карабах" - это весомый азербайджанский клуб. Азербайджан для меня - это новая страна. Здесь я сталкиваюсь с другими правилами и культурой. Это тоже опыт. Накопленный опыт в будущем поможет мне.

- Вы говорили, что узнали о переходе в "Карабах" после матча против национальной команды Азербайджана в составе сборной Норвегии в рамках группового отборочного раунда чемпионата мира 2018 года. Хотя накануне матча вы говорили, что не располагаете информацией об этом. Это было действительно так?

- Да, в то время я вел переговоры с "Карабахом". Я думал, что это будет мешать моему настрою на игру, если я заранее буду говорить об этом. Признаюсь, что я сказал неправду. Иногда в зависимости от ситуации приходится предпринимать такой шаг. Встреча с Азербайджаном была очень важна для нас. Поэтому я ничего не говорил по поводу переговоров с другой командой. Тем более еще до игры все не было решено на сто процентов. Если вопрос был полностью решен, я бы заявил об этом. Я должен был говорить таким образом, поскольку этот вопрос прояснился после матча.

- Вы перешли из сильного греческого клуба "Олимпиакос" в "Карабах". В чем причина вашего выбора агдамского клуба ?

- Честно говоря, в "Олимпиакос" мои дела шли не так хорошо. Летний перерыв получился очень коротким. После всего 10-дневного отдыха я позже присоединился к сборам. К тому же на позиции, в которой я выступал, были приглашены несколько футболистов. Думаю, главный тренер не видел меня в основном составе команды. Мне было бы еще труднее. Поэтому мне пришлось сделать такой выбор. Я не мог упустить шансы на участие в Лиге чемпионов. Это было моей мечтой. Считаю, что, придя сюда, я не ошибся и с "Карабахом" я смогу добиться больших результатов. "Карабах" - тоже большой клуб. Как только поступило предложение, я не упустил шанс.

- Греческие болельщики отличаются активностью. Когда вы видите в Азербайджане пустые трибуны вас это не удивляет?

- Я знал, что болельщики "Карабаха" готовы поддержать команду до конца. Из сообщений в социальных сетях я почувствовал, что меня здесь любят. После поражения "Челси " такая поддержка заслуживает похвалы. Все говорили мне "не обращай внимания на счет, все будет хорошо". На матч с "Кяпаз" пришли всего две тысячи болельщиков, но они до конца поддерживали нас. Это имеет большее значение, чем количество.

- У вас контракт с "Карабахом" до конца сезона. Вы думаете о продлении?

- Пока очень рано говорить об этом. Пока я выходил только на первый матч.