​Футболист Неймар дисквалифицирован на 4 игры Кубка Америки

Баку. 20 Июня. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар дисквалифицирован на четыре игры Кубка Америки по футболу, который проходит в Чили.

Как передает Report, 23-летний форвард был удален в концовке игры группового этапа с командой Колумбии за стычку с игроком соперника Карлосом Баккой.

После финального свистка Неймар попал мячом в защитника Пабло Армеро, а Бакка вступился за своего партнера и толкнул обидчика.

Неймар также обязан выплатить штраф в размере €10 тыс. Форвард колумбийцев Карлос Бакка наказан двухматчевой дисквалификацией.