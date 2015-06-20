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    ​Футболист Неймар дисквалифицирован на 4 игры Кубка Америки

    Неймар также обязан выплатить штраф в размере €10 тыс.

    Баку. 20 Июня. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар дисквалифицирован на четыре игры Кубка Америки по футболу, который проходит в Чили.

    Как передает Report, 23-летний форвард был удален в концовке игры группового этапа с командой Колумбии за стычку с игроком соперника Карлосом Баккой.

    После финального свистка Неймар попал мячом в защитника Пабло Армеро, а Бакка вступился за своего партнера и толкнул обидчика.

    Неймар также обязан выплатить штраф в размере €10 тыс. Форвард колумбийцев Карлос Бакка наказан двухматчевой дисквалификацией.

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