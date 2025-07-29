Мбаппе будет играть за "Реал" под 10-м номером

Французский нападающий испанского "Реала" Килиан Мбаппе со следующего сезона будет выступать под 10-м номером.

Французский нападающий испанского "Реала" Килиан Мбаппе со следующего сезона будет выступать под 10-м номером.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба "королевского клуба".

В прошлом сезоне, который был дебютным для Мбаппе в "Реале", игрок выступал под номером 9.

Напомним, что с 2017 года под 10-м номером в "Реале" играл хорватский полузащитник Лука Модрич, который покинул мадридскую команду по окончании прошлого сезона.

Мбаппе 26 лет, он перешел в "Реал" летом 2024 года в статусе свободного агента.