Футболист "Манчестер Юнайтед" признан лучшим игроком июня в АПЛ

Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признан лучшим игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) в июне.

Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признан лучшим игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) в июне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

На награду претендовали игроки "Вулверхэмптона" Конор Коди и Рауль Хименес, форвард "Саутгемптона" Дэнни Ингс, футболист "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен и нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль.

Напомним, что Фернандеш забил четыре мяча в лиге в июне. Португалец стал седьмым игроком в истории АПЛ, выигравшим приз два раза подряд.