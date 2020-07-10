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Футболист "Манчестер Юнайтед" признан лучшим игроком июня в АПЛ

Футболист "Манчестер Юнайтед" признан лучшим игроком июня в АПЛ Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признан лучшим игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) в июне.
Футбол
10 июля 2020 г. 22:16
Футболист Манчестер Юнайтед признан лучшим игроком июня в АПЛ

Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признан лучшим игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) в июне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

На награду претендовали игроки "Вулверхэмптона" Конор Коди и Рауль Хименес, форвард "Саутгемптона" Дэнни Ингс, футболист "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен и нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль.

Напомним, что Фернандеш забил четыре мяча в лиге в июне. Португалец стал седьмым игроком в истории АПЛ, выигравшим приз два раза подряд.

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