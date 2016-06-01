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    ​Футболист клуба AZAL отправится в Москву на очередной курс химиотерапии

    Руфат Мусаев полетит в Москву 5 июня

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Футболист бакинского клуба AZAL Руфат Мусаев, у которого обнаружена опухоль в локтевой области, отправится в Москву для прохождения очередного курса лечения. Об этом сообщил Report вице-президент клуба Фикрет Гусейнов.

    По его словам, билеты для 30-летнего защитника уже куплены и 5 июня Р.Мусаев отправится в Москву: "Это пятая по счету химиотерапия. Его состояние нормальное. Лечение продолжается по предписанию врача. Реабилитационный период прошел нормально, и проблем нет. Мы верим, что скоро все наладится".

    Отметим, что в январе у Руфата Мусаева обнаружили опухоль. 

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