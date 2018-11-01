Футболист "Кешля": "Мы могли бы победить "Карабах"

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ «Напряженная получилась игра. У нас были хорошие шансы забить еще».

Как сообщает Report, об этом заявил футболист ФК «Кешля» Сертан Ташкын.

«Карабах» команда номер один в стране. 1:1 хороший результат в таком матче. Мы могли бы победить. Очень приятно забивать, будучи защитником. Сколько матчей старался забить, никак не удавалось. Верю, что со временем все будет еще лучше. Приход Тарлана Ахмедова на пост главного тренера положительно сказался на команде. Ребята играли с самоотдачей, мотивацией», - отметил С.Ташкын.

Напомним, что "Карабах" сыграл вничью с "Кешля" 1:1.