Футболист "Карабаха" в Украине удостоен премии "Золотой талант"

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Члена команды клуба "Карабах" в составе футболистов в возрасте до 19 лет Ярослав Деда у себя на родине в Украине попал в список победителей в номинации "Золотой талант".

Как сообщает Report, в статье, подготовленной в связи с талантливыми игроками страны молодой полузащитник указан как вундеркинд. Летом 2017 года был оформлен трансфер 19-летнего форварда из "Волыни". В составе "Карабаха" он забил 3 гола в Юношеской лиге УЕФА.

Отметим, что на премию "Золотой талант" были указаны имена 13 кандидатов. Несмотря на то, что Ярослав Деда является членом сборной Украины, сформированной из футболистов в возрасте до 19 лет, в ближайшее время ожидается его переход в гражданство Азербайджана.