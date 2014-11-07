Футболист "Карабаха": "Надеюсь, что УЕФА изменит свое решение"

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ “Решение УЕФА стало для меня сюрпризом. Ведь все видели, как на том матче люди повалили с трибун на стадион и стали бить футболистов".

Об этом в своем интервью Report заявил выступающий в азербайджанском клубе "Карабах" футболист албанской национальной команды Анси Аголли. 32-летний полузащитник подчеркнул, что в произошедшем во время матча с Сербией в рамках отборочного тура ЕВРО-2016 инциденте вины национальной сборной Албании нет. Поэтому вычитание трех очков из общей суммы очков, заработанных командой на чемпионате, он не считает верным. "До этого происшествия была ничья. Даже одно очко имело для нас большое значение. Но УЕФА решила вычесть у нашей команды три очка. Если поданная нами апелляция не будет удовлетворена, то это создаст большие трудности нашей команде в групповом этапе. Теперь нам остается ждать решение дисциплинарного комитета УЕФА по апелляции. Надеюсь, что УЕФА изменит свое решение".

Отметим, что на 41 минуте матча Сербия-Албания на стадионе "Партизан" с трибун был запущен вертолет с флагом "Великой Албании". Сербские футболисты резко отреагировали на данный инцидент, предприняв попытки скинуть его на землю, но албанские футболисты не позволили им сделать этого. В результате между футболистами двух команд произошло столкновение. К потасовке также присоединились албанские болельщики. В связи с инцидентом английский рефери Мартин Аткинсон остановил игру. Дисциплинарный комитет УЕФА присудил Албании технический проигрыш и оштрафовал команду на 100 тысяч евро. Из копилки сборной Сербии было вычтено 3 очка. Было также решено, что сербская сборная две предстоящие игры проведет в отсутствии болельщиков.