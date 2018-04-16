Футболист "Габалы": После поражения в матче против "Нефтчи" наша команда пала духом

Габала. 16 апреля. REPORT.AZ/ "Нашу команду буквально преследует невезение. Мы не можем воспользоваться представившимися шансами. Может, если забьем, наша вера в успех возродится".

Об этом ширванскому бюро Report по итогам завершившейся со счетом 1:1 встречи с клубом "Сабаил" в XXIII туре Азербайджанской Премьер-лиги, заявил футболист "Габалы" Ильгар Гурбанов.

32-летний правофланговый защитник отметил, что после поражения в родных стенах в первом полуфинальном матче против "Нефтчи" со счетом 1:2 его команда пала духом:

"Как бы мы ни отрицали, это ощущалось, особенно в первом тайме. Это футбол, и мы должны переломить ход, полагаю, в ответном матче с "Нефтчи" нам представится такой шанс".

По словам Гурбанова, ничья в домашней встрече против "Сабаила" не окажет психологического давления на состояние команды в преддверии матча с "Нефтчи". Он отметил, что в ответном матче полуфинальной стадии "Габала" может одержать победу:

"Мы все – профессиональные футболисты. Мы знаем, как готовиться к предстоящим матчам. Верим, что дойдем до финала. Конечно, перевес на стороне "Нефтчи", ведь они одержали победу со счетом 2:1 в выездном матче. Но мы можем сделать то же самое".

Напомним, что матч "Нефтчи" – "Габала" состоится 18 апреля в 20:00.