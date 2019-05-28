Футболист "Челси": У нас появилась возможность завоевать титул

"Если выиграем Лигу Европы, можно считать, что сезон стал удачным для нас".

Как сообщает Report, об этом футболист английского "Челси" Эден Азар сказал официальному сайту клуба, говоря о финальной игре Лиги Европы с "Арсеналом", которая состоится в Баку.

28-летний бельгийский полузащитник отметил, что если подход к игре в Баку будет верным, они могут победить: "Это игра еврокубка. Это важный матч и для меня, и для клуба, и для главного тренера, и болельщиков. Когда ты играешь в финале, неважно, это Лига чемпионов, Лига Европы или Кубок Лиги. Хочется просто победить, отметить праздник. В финале Кубка Лиги мы проиграли. Однако сейчас у нас вновь есть возможность завоевать титул. Не важно, забью ли я гол. Даже если это последняя моя игра в составе "Челси", я хочу, чтобы мы завоевали кубок".

Отметим, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе в 23:00 стартует финальная игра между "Арсеналом" и "Челси".