Футболист "Челси" потерял сознание во время тренировки

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Полузащитник "Челси" Н'голо Канте упал в обморок на тренировке 2 марта перед матчем 29-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити". Встреча закончилась победой "горожан" со счётом 1:0.

Как сообщает Report со ссылкой на The Telegraph, у 27-летнего французского игрока подозревали проблемы с сердцем, поэтому он не принял участие в матче и был направлен на обследование. Кардиологические тесты диагноз не подтвердили. Причина обморока осталась неустановленной.

5 марта футболист тренировался в общей группе.

Отметим, что в опросе, проведенном в 2017 году изданием France Football, Н.Канте был признан лучшим футболистом Франции.