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Футболист "Базеля": "Карабах" - сильный противник

Футболист "Базеля": "Карабах" - сильный противник "Карабах" - очень сильный и опытный противник. Этот клуб играет в групповом этапе Лиги Чемпионов УЕФА. Но мы изучили их игру и готовы к матчу.
Футбол
9 декабря 2021 г. 11:15
Футболист Базеля: Карабах - сильный противник

"Карабах" - очень сильный и опытный противник. Этот клуб играет в групповом этапе Лиги Чемпионов УЕФА. Но мы изучили их игру и готовы к матчу.

Как сообщает Report, об этом сказал игрок футбольного клуба "Базель" Пайтим Касами, комментируя предстоящую игру VI тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.

Коснувшись ситуации в группе Н, 29-летний полузащитник отметил: "Нас не интересуют математические вычисления. Мы хотим победить. Лучше одержать победу сегодня, чем играть в плей-офф в следующем году".

Отвечая на вопрос о том, почему игра не привлекает должного интереса болельщиков, Касами отметил, что для матча выбрано неудобное время, да еще и погода холодная: "Возможно, по этим причинам болельщикам не очень интересна эта встреча".

В рамках 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА 9 декабря "Карабах" станет гостем швейцарского "Базеля". Встреча начнется сегодня в 00:00 по бакинскому времени на стадионе "Санкт-Якоб Парк".

Обе команды имеют по 11 очков в группе H и обеспечили себе выход из группы. Агдамский клуб только при победе над "Базелем" сможет стать лидером группы и выйти напрямую в 1/8 финала Лиги конференций.

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Версия на азербайджанском языке "Bazel"in futbolçusu: "Qarabağ" güclü komandadır"

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