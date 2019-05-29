Футболист "Арсенала": Мы должны уйти со стадиона с кубком

Получивший травму футболист английского "Арсенала" Аарон Рэмзи обратился к болельщикам до матча с "Челси" в финале Лиги Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу лондонского клуба в "Твиттере", 27-летний полузащитник заявил, что для выхода на решающий матч они прошли долгий путь.

По его словам, члены команды должны бороться за кубок: "Мы должны сделать на игровом поле все возможное для того, чтобы одержать победу и уйти со стадиона с кубком. Хотелось бы видеть вечером на арене всех наших находящихся в Баку болельщиков".

Отметим, что сегодня в 23:00 на Бакинском олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы. Хотя из-за полученной травмы Аарон Рэмзи не будет участвовать на встрече, он находится в Баку. С нового сезона он будет выступать в итальянском "Ювентусе".