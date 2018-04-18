Футболист английского клуба полностью восстановился после травмы

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Футболист английского "Ливерпуля" Деян Ловрен полностью восстановился после травмы.

Как сообщает Report, 28-летний футболист сможет выйти на первый матч с клубом "Рома" в полуфинале Лиги чемпионов.

Участие хорватского защитника на матче с клубом "Вест Бромвич" в 35-м туре Премьер-лиги Англии под вопросом.

Отметим, что Деян Ловрен получил травму на матче c "Борнмут" в 34-м туре чемпионата, где его команда выиграла со счетом (3:0).