Футболист английского клуба подписал контракт с рэпером

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Футболист сборной Бельгии и английского "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку отказался от сотрудничества с менеджером Мино Райолой.

Как сообщает Report, с сегодняшнего дня интересы 24-летнего голеадора будет представлять спортивное агентство рэпера Jay-Z Roc Nation Sports.

Отметим, что в текущем сезоне Лукаку забил 16 мячей и отдал 7 подач.