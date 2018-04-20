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    Футболист английского клуба подписал контракт с рэпером

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Футболист сборной Бельгии и английского "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку отказался от сотрудничества с менеджером Мино Райолой.

    Как сообщает Report, с сегодняшнего дня интересы 24-летнего голеадора будет представлять спортивное агентство рэпера Jay-Z Roc Nation Sports.

    Отметим, что в текущем сезоне Лукаку забил 16 мячей и отдал 7 подач.

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