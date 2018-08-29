 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Футболист английского клуба отметился автоголом - ВИДЕО

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Нидерландский полузащитник "Хаддерсфилд Таун" Жуниньо Бакуно отметился автоголом в игре против "Сток Сити" в рамках Кубка Лиги.

    Как сообщает Report, в добавленное время при счете 1:0 в пользу "Сток Сити" Бакуно, находившийся недалеко от центрального круга, вероятно, попытался прервать навесную передачу соперника. Тем не менее, мяч после удара голландца полетел прямо в ворота. 

    Отметим, что итоговый счет противостояния — 2:0 в пользу "Сток Сити".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi