Футболист английского клуба отметился автоголом - ВИДЕО

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Нидерландский полузащитник "Хаддерсфилд Таун" Жуниньо Бакуно отметился автоголом в игре против "Сток Сити" в рамках Кубка Лиги.

Как сообщает Report, в добавленное время при счете 1:0 в пользу "Сток Сити" Бакуно, находившийся недалеко от центрального круга, вероятно, попытался прервать навесную передачу соперника. Тем не менее, мяч после удара голландца полетел прямо в ворота.

Отметим, что итоговый счет противостояния — 2:0 в пользу "Сток Сити".