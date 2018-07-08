Футболист Александр Самедов завершил карьеру в сборной России

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов объявил об уходе из сборной России. В ночь на воскресенье он сказал журналистам, что четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу против Хорватии был для него последним, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Самедов играет за сборную России с 2011 года на позиции правого полузащитника. Он провел в составе команды 53 матча и забил семь голов. сейчас ему 33 года.