 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Футболист Александр Самедов завершил карьеру в сборной России

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/  Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов объявил об уходе из сборной России. В ночь на воскресенье он сказал журналистам, что четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу против Хорватии был для него последним, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс". 

    Самедов играет за сборную России с 2011 года на позиции правого полузащитника. Он провел в составе команды 53 матча и забил семь голов. сейчас ему 33 года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi