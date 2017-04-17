Футбольный матч "Бастия" - "Лион" не доигран из-за беспорядков

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Матч чемпионата Франции по футболу между "Бастией" и "Лионом" прерван из-за беспорядков, решение о том, когда будет доиграна встреча, будет принято позднее.

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении Профессиональной футбольной лиги Франции.

Стартовый свисток встречи был отложен из-за того, что болельщики "Бастии" выбежали на поле и пытались атаковать игроков "Лиона". Спустя 50 минут команды вышли на газон и провели первый тайм, по окончании которого случилась потасовка между выбежавшим на поле болельщиком и голкипером "Лиона" Антони Лопешем. Началась потасовка, в ходе которой один из стюардов встречи попытался нанести удар защитнику гостевой команды Муктару Дьякаби. Было принято решение, что встреча не может быть продолжена.

Это уже не первый инцидент подобного рода на нынешней неделе, в котором оказывается замешан "Лион". В четверг более тысячи болельщиков выбежали на поле перед началом матча 1/4 финала Лиги Европы между французским клубом и "Бешикташем". В итоге тогда встреча началась на 45 минут позже.