 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Футбольный клуб "Зира" одержал победу над командой "Габала"

    Подопечные Романа Григорчука второй тайм играли в меньшинстве.

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялись две игры X тура.

    Как сообщает Report, «Зира» на своем поле одержала победу над командой "Габала" со счетом 2:1.

    Следует отметить, подопечные Романа Григорчука, после удаления на 43-й минуте Джавида Гусейнова играли в меньшинстве. 

    После победы "Зира" набирает 21 очко и поднимается на второе место в турнирной таблице, отодвинув "Габалу" на третье. У габалинцев 19 очков.  

    В другом матче тура гянджинский "Кяпаз" одолел бакинскую команду "Кешля" со счетом 2:0.   

    X тур завершится 29 октября игрой между "Нефтчи" и "Сумгаитом". 

    Премьер Лига Азербайджана. X тур

    "Зира" - "Габала" - 2:1. 

    Голы: Милан Дурич, 18-пен. (1-0), Садио Тоункара, 38 (2-0), Фамусса Коне, 71 (2-1)     

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi