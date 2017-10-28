Футбольный клуб "Зира" одержал победу над командой "Габала"

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялись две игры X тура.

Как сообщает Report, «Зира» на своем поле одержала победу над командой "Габала" со счетом 2:1.

Следует отметить, подопечные Романа Григорчука, после удаления на 43-й минуте Джавида Гусейнова играли в меньшинстве.

После победы "Зира" набирает 21 очко и поднимается на второе место в турнирной таблице, отодвинув "Габалу" на третье. У габалинцев 19 очков.

В другом матче тура гянджинский "Кяпаз" одолел бакинскую команду "Кешля" со счетом 2:0.

X тур завершится 29 октября игрой между "Нефтчи" и "Сумгаитом".

Премьер Лига Азербайджана. X тур

"Зира" - "Габала" - 2:1.

Голы: Милан Дурич, 18-пен. (1-0), Садио Тоункара, 38 (2-0), Фамусса Коне, 71 (2-1)