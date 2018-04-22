Футбольный клуб "Карабах" в 5-ый раз подряд стал чемпионом Азербайджана - ВИДЕО

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Футбольный клуб «Карабах» оформил досрочное чемпионство в Азербайджанской Премьер Лиге по футболу.

Как передает Report, агдамцы добились этого благодаря победе, одержанной над «Сумгаитом» в матче 24-го тура.

Подопечные Гурбана Гурбанова одержали победу на выезде благодаря голу Дани Кинтана, забитого со штрафного, и довели количество очков до 59-ти. Таким образом за 4 тура до окончания чемпионата «Карабах» стал недосягаем для идущего на 2-ой строчке с 42-мя очками «Габалы».

Это, стало 5-ым подряд и 6-ым чемпионством в истории клуба.

В матче «Нефтчи» - «Габала», стартовавшем в то же время, победу одержали хозяева. Черно-белые одолели соперника, которому проиграли в полуфинале Кубка Азербайджана, благодаря голу Руслана Абышова, забитого на 4-ой минуте. Таким образом они набрали 37 очков и обошли в турнирной таблице «Зиря».

В первом игровом дне «Кешля» обыграл «Зиря» со счетом 2:1. В сегодняшнем матче «Сабаил» - «Кяпяз» победитель не был выявлен.