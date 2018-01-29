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    Футбольный клуб из Майами, созданный Дэвидом Бекхэмом, принят в MLS

    Клуб Бекхэма станет 23-м в лиге

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Главная футбольная лига (MLS) объявила о вхождении в свой состав клуба, созданного бывшим игроком сборной Англии Дэвидом Бекхэмом.

    Как передает Report, клуб будет базироваться в Майами.

    "Наша миссия создать клуб MLS в Майами теперь завершена, - сказал Бекхэм. - Мы удовлетворены, благодарны и взволнованы. Мы обязуемся перед болельщиками в Майами сделать так, чтобы вы гордились своим клубом, стадион станет местом, на которое вы захотите прийти".

    Клуб Бекхэма станет 23-м в лиге. В турнире выступают команды из США и Канады.

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