Футбольный клуб из Майами, созданный Дэвидом Бекхэмом, принят в MLS

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Главная футбольная лига (MLS) объявила о вхождении в свой состав клуба, созданного бывшим игроком сборной Англии Дэвидом Бекхэмом.

Как передает Report, клуб будет базироваться в Майами.

"Наша миссия создать клуб MLS в Майами теперь завершена, - сказал Бекхэм. - Мы удовлетворены, благодарны и взволнованы. Мы обязуемся перед болельщиками в Майами сделать так, чтобы вы гордились своим клубом, стадион станет местом, на которое вы захотите прийти".

Клуб Бекхэма станет 23-м в лиге. В турнире выступают команды из США и Канады.