Футбольные фанаты украинского "Шахтера" и "Ромы" устроили массовую драку в Харькове - ВИДЕО

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Футбольные болельщики украинского "Шахтера" и итальянской "Ромы" устроили массовую драку в центре Харькова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналист харьковского издания "Слобідський край" Юлия Горобец написала на своей странице в Facebook.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов донецкий «Шахтёр» принимал «Рому». Встреча проходившая в Харькове на стадионе «Металлист» завершилась победой хозяев со счётом 2:1.