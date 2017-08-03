Футбольная Лига Испании не разрешила Неймару перейти в ПСЖ

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Футбольная Лига Испании приняла сумму, выплаченную "Барселоне" французским клубом ПСЖ для трансфера Неймара.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило издание AS.

Сообщается, что сегодня представители 25-летнего форварда прибыли в офис Ла Лиги для подписания требуемых документов. Однако руководство структуры, приведя основанием неизвестность источника выплачиваемой суммы, не позволила совершить трансфер. Кроме того, адвокатам футболиста сообщили, что данный трансфер противоречит правила финансовой “fair play” ФИФА.

Отметим, что Неймар 2 августа попросил разрешения не участвовать в тренировке "Барселоны" для решения вопроса с трансфером. Французский клуб заплатит испанцам за бразильца 22 млн. евро.