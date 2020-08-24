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Фритц Штухлик: Арбитры не будут наказаны за ошибки

Фритц Штухлик: Арбитры не будут наказаны за ошибки Глава Судейского комитета АФФА Фриц Штухлик прокомментировал спорные судейские решения в матчах I тура азербайджанской Премьер-лиги "Нефтчи" - "Сабаил" (2:1) и "Габала" - "Зиря" (1:1)
Футбол
24 августа 2020 г. 21:21
Фритц Штухлик: Арбитры не будут наказаны за ошибки

Глава Судейского комитета АФФА Фриц Штухлик прокомментировал спорные судейские решения в матчах I тура азербайджанской Премьер-лиги "Нефтчи" - "Сабаил" (2:1) и "Габала" - "Зиря" (1:1).

В эксклюзивном интервью Report австрийский специалист заявил, что в обоих эпизодах надо было назначать пенальти.

По мнению Штухлика, рефери упустили из виду данные эпизоды:

"На 71-ой минуте матча "Нефтчи" - "Сабаил" была откровенная игра рукой, но пенальти не назначили. Просто судья проглядел момент. Во встрече "Габала" - "Зиря" эпизод был несколько другим. Нельзя сравнивать его с первым эпизодом. Место, в котором мяч ударился об руку обороняющегося игрока, называется "серая зона". Но в любом случае, по-моему, в этом эпизоде наилучшим решением было назначить пенальти".

Председатель комитета отметил, что арбитры не будут наказаны за вышеупомянутые нарушения. "С тех пор как я здесь, я не наказывал арбитров за неверные решения. Они ведь тоже люди и могут ошибиться. Рефери – как футболисты, получая опыт, они становятся лучше".

Отметим, что на 71-ой минуте матча "Нефтчи" - "Сабаил" после подачи полузащитника гостей Руслана Гаджиева мяч коснулся руки игрока "нефтяником" Мамаду Мбоджа, но главный арбитр Рауф Джаббаров продолжил встречу. В игре "Габала" - "Зиря" Юрген Годжа прервал рукой подачу полузащитника бакинского клуба Руслана Гурбанова. Главный судья Кямал Умудлу не стал фиксировать нарушение правил.

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Версия на азербайджанском языке Frits Ştuxlik: "Hər iki epizodda penalti təyin olunmalı idi"

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