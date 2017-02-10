Фрэнк Лэмпард проходит стажировку в "Челси"

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард, недавно завершивший игровую карьеру, проходит стажировку в лондонском клубе.

Как сообщает Report со ссылкой на Mirror, экс-хавбек сборной Англии посещает академию синих и стремится получить знания, необходимые для получения тренерской категории B.

Лэмпард начинал карьеру в «Вест Хэм Юнайтед». В 2001 году полузащитник перешёл в «Челси», где провёл 13 лет. С 2014 по 2015 год он выступал за «Манчестер Сити», а прошлый сезон провёл в «Нью-Йорк Сити».

Фрэнк является лучшим бомбардиром «Челси» всех времён. На его счету 211 голов в 648 матчах.