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    Фрэнк Лэмпард проходит стажировку в "Челси"

    Он стремится получить знания, необходимые для получения тренерской категории B

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард, недавно завершивший игровую карьеру, проходит стажировку в лондонском клубе.

    Как сообщает Report со ссылкой на Mirror, экс-хавбек сборной Англии посещает академию синих и стремится получить знания, необходимые для получения тренерской категории B.

    Лэмпард начинал карьеру в «Вест Хэм Юнайтед». В 2001 году полузащитник перешёл в «Челси», где провёл 13 лет. С 2014 по 2015 год он выступал за «Манчестер Сити», а прошлый сезон провёл в «Нью-Йорк Сити».

    Фрэнк является лучшим бомбардиром «Челси» всех времён. На его счету 211 голов в 648 матчах.

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