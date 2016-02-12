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    Французский клуб ПСЖ предложил за Неймара 500 млн. евро

    Футболист будет получать 40 млн. евро в год

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Президент парижского клуба катарец Нассер Аль-Хелаифи предложил за футболиста испанской "Барселоны" Неймара 500 млн. евро.

    Как сообщает Report, если бразильский нападающий примет предложение, он будет получать 40 млн. евро в год.

    Французский ПСЖ готов сделать предложение "Барселоне" по трансферу 24-летнего Неймара за 190 млн. евро

    ПСЖ предложил Неймару контракт сроком на 5 лет

    Отметим, что если Неймар примет предложение, он завоюет титул самого дорогого футболиста.

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