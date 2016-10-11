Французский клуб готовить платить за Неймара 222 млн евро

Контракт Неймара с "Барселоной" действует до 2021 года

11 октября, 2016 13:47

https://report.az/storage/news/58747e91f39a802442e60452cce4b4d4/39a8327c-78c6-43e4-b6e9-8b4aae355446_292.jpg Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Французский клуб ПСЖ хочет усилить состав, купив нового форварда. Как сообщает Report со ссылкой на Goal.com, представитель Парижа планирует купить Неймара, выступающего в итальянской "Барселоне". ПСЖ" готов выплатить за 24-летнего бразильца отступные в размере 222 млн евро. Отметим, что контракт Неймара с "Барселоной" действует до 2021 года.