Французский клуб готовить платить за Неймара 222 млн евро

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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Французский клуб ПСЖ хочет усилить состав, купив нового форварда.
Как сообщает Report со ссылкой на Goal.com, представитель Парижа планирует купить Неймара, выступающего в итальянской "Барселоне".
ПСЖ" готов выплатить за 24-летнего бразильца отступные в размере 222 млн евро.
Отметим, что контракт Неймара с "Барселоной" действует до 2021 года.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости