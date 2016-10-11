 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Французский клуб готовить платить за Неймара 222 млн евро

    Контракт Неймара с Барселоной действует до 2021 года

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Французский клуб ПСЖ хочет усилить состав, купив нового форварда. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Goal.com, представитель Парижа планирует купить Неймара, выступающего в итальянской "Барселоне". 

    ПСЖ" готов выплатить за 24-летнего бразильца отступные в размере 222 млн евро. 

    Отметим, что контракт Неймара с "Барселоной" действует до 2021 года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi