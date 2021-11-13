Франция и Нидерланды могут оформить выход на ЧМ-2022

Сегодня завершится девятый тур отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022 по футболу.

Сегодня завершится девятый тур отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022 по футболу.

Как передает Report, в заключительный день в 3 группах состоятся 7 матчей.

Если Франция обыграет Казахстан в группе D, то она выйдет в финал чемпионата мира по футболу. В другой встрече группы Босния и Герцеговина встретится с Финляндией.

Бельгия в случаи победы над Эстонией в группе E, досрочно оформит свое участие в ЧМ-2022. Сегодня лидер валлийской сборной Гарет Бэйл против Беларуси может провести свой 100-й матч за Уэльс.

Чтобы сохранить свои шансы на плей-офф, Турция в группе G обязана побеждать Гибралтар.

ЧМ-2022, отборочный раунд

IX тур

13 ноября

Группа D.

18:00. Босния и Герцеговина - Финляндия

23:45. Франция - Казахстан

Очки: Франция - 12 (6 матчей), Украина - 9 (7), Финляндия - 8 (6), Босния и Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7).

Группа E.

23:45. Уэльс - Беларусь

23:45. Бельгия - Эстония

Очки: Бельгия - 16 (6 матчей), Чехия - 11 (7), Уэльс - 11 (6), Эстония - 4 (6), Беларусь - 3 (7).

Группа G.

21:00. Норвегия - Латвия

21:00. Турция - Гибралтар

23:45. Черногория - Нидерланды

Очки: Нидерланды - 19, Норвегия - 17, Турция - 15, Черногория - 11, Латвия - 5, Гибралтар - 0.