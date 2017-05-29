Франческо Тотти завершил карьеру

© Foto: Reuters

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Легендарный итальянский форвард Франческо Тотти в воскресенье провел последний матч за римскую "Рому" и завершил карьеру игрока.

Как передает Report, в заключительной игре чемпионата Италии-2016/17 "Рома" принимала "Дженоа" - этот поединок стал последним в карьере 40-летнего Франческо Тотти, который принял решение закончить активные выступления после 25 лет в первой команде "Ромы".

Легендарный футболист вышел на поле в начале второго тайма на замену. Матч был не лишен и спортивной интриги, поскольку "Рома" соперничала с "Наполи" за второе место в чемпионате Италии, которое дает право выступить в групповом турнире Лиги чемпионов. На 90-й минуте игры Перотти забил гол, принеся победу римлянам со счетом 3:2. Таким образом, "Рома", как и "Ювентус" представит Италию в группе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

По окончании поединка состоялась трогательная церемония прощания Тотти с болельщиками.

"К сожалению, этот момент настал. Я думал, что он никогда не наступит. В эти дни я прочел очень много всего - хороших прекрасных вещей о себе. Я плакал каждый день как сумасшедший. Спасибо вам, что были со мной рядом все эти годы", - сказал Тотти болельщикам.

Франческо Тотти за 25 лет сыграл за "Рому" в 785 поединках и забил 307 голов, побив множество рекордов и став символом верности одной команде. Франческо Тотти - чемпион мира в составе сборной Италии 2006 года. За "Скуадру Адзурру" он сыграл 58 матчей и забил 9 голов. Чемпионат Италии Тотти выиграл всего раз - в 2001 году.