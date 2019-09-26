​Форварда "Ниццы" заподозрили в краже часов одноклубника

18-летний форвард "Ниццы" Ламин Диаби подозревается в краже дорогих часов своего одноклубника Каспера Дольберга.

Как сообщает Report со ссылкой на L’Equipe, часы стоимостью 70 тыс. евро исчезли из раздевалки "Ниццы" 23 сентября. Пока Диаби является главным подозреваемым.

Если вина игрока будет доказана, клуб разорвёт с ним контракт. Диаби должен будет дать показания и посетить слушания, на которых руководство команды примет дальнейшее решение.

Отметим, что Диаби воспитанник "Ниццы".