Форвард "Нефтчи" оценил шансы на победу своей команды в матче против "Карабаха"

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ "С прошлой недели мы основательно готовились, сыграли так, как поручил нам тренер. По-моему, получилось хорошо. Мы показали хорошую игру и одержали победу".

По сообщению "Report", об этом заявил футболист "Нефтчи" Дарио Федерико, комментируя победу со счетом 2:1, одержанную в домашнем матче "Габалы" во втором туре Topaz премьер-лиги. Бразильский форвард, ставший автором второго гола, рад тому, что сумел отличиться в матче: "Для меня большая радость, что я забил гол в составе "Нефтчи". Я постараюсь продолжать в том же духе, пополняя свой актив новыми голами. Я знаю свои силы и возможности, понимаю, на что способен. Слова о том, что я не соответствую уровню "Нефтчи", пропускаю мимо ушей. Я заявляю о себе на поле".

По словам Д.Федерико, они тщательно готовятся к предстоящему матчу с "Карабахом":

"Нас поддерживают болельщики, спасибо им за это. Нас ожидает встреча с сильным противником. Если мы хотим завоевать чемпионский титул, то должны выигрывать в каждом матче, демонстрируя хорошую игру".