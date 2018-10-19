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    Фонд Месси пожертвовал 2,6 млн евро на строительство детского онкологического центра

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Благотворительный фонд нападающего сборной Аргентины и «Барселоны»  Лионеля Месси и фонд SNF пожертвовали € 2,6 млн на строительство отделения детского онкологического центра, который будет расположен в столице Каталонии.

    Как сообщает Report, об этом сообщает официальный сайт сине-гранатовых.

    Отмечается, что именно благодаря этому пожертвованию удалось набрать необходимую сумму в размере € 30 млн для начала строительства центра. Месси также принял участие в церемонии закладки первого камня в основание будущего здания детского онкологического центра.

    Напомним, что благотворительный фонд нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси  подозревается в финансовых махинациях и неуплате налогов.

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