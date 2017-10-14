 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ФК “Сумгайыт” высказался по поводу освобожденного из под стражи футболиста Ниджата Мухтарова

    Пока не завершится следствие, его возвращение в клуб будет невозможным

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ ФК “Сумгайыт”высказался по поводу выхода на свободу футболиста клуба Ниджата Мухтарова, который некоторое время назад был арестован.

    Как передает Report, представитель Сумгайыта свое решение о будущем 22-летнего футболиста в клубе объявит после решения суда.

    Отмечается, что его возвращение в “Сумгайыт” станет возможно по окончанию следствия: “Ниджат Мухтаров на свободе и мы этому рады. Пока не завершится следствие, его возвращение в клуб будет невозможным. По завершению судебного процесса станет известно останется ли он в клубе или нет”.

    Отметим, что Ниджат Мухтаров был задержан вместе с членами преступной группировки, подозреваемой в краже 9 и 15 сентября в общей сложности 695 метров используемого для воздушной линии связи кабеля, принадлежащего Сумгайытской телекоммуникационной сети. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi