ФК “Сумгайыт” высказался по поводу освобожденного из под стражи футболиста Ниджата Мухтарова

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ ФК “Сумгайыт”высказался по поводу выхода на свободу футболиста клуба Ниджата Мухтарова, который некоторое время назад был арестован.

Как передает Report, представитель Сумгайыта свое решение о будущем 22-летнего футболиста в клубе объявит после решения суда.

Отмечается, что его возвращение в “Сумгайыт” станет возможно по окончанию следствия: “Ниджат Мухтаров на свободе и мы этому рады. Пока не завершится следствие, его возвращение в клуб будет невозможным. По завершению судебного процесса станет известно останется ли он в клубе или нет”.

Отметим, что Ниджат Мухтаров был задержан вместе с членами преступной группировки, подозреваемой в краже 9 и 15 сентября в общей сложности 695 метров используемого для воздушной линии связи кабеля, принадлежащего Сумгайытской телекоммуникационной сети.