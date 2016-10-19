 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ФК ПАОК прибыл в Баку на матч с "Карабахом"

    Сегодня вечером в 20:00 ПАОК проведет тренировку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Члены греческого ПАОК чартерным рейсом прибыли в Баку для участия в матче с "Карабахом" в рамках III тура группового этапа Лиги Европы по футболу.

    Как сообщает Report, команда "Салоники" из Международного аэропорта Гейдара Алиева направилась в отель "Hilton".

    Сегодня вечером в 20:00 ПАОК проведет тренировку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. До этого главный тренер Владимир Ивич и защитник Стелиос Малезас проведут пресс-конференцию.

    Отметим, что предстоящий 20 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова матч между "Карабахом" и ПАОК начнется в 21:00.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi