ФК ПАОК прибыл в Баку на матч с "Карабахом"

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Члены греческого ПАОК чартерным рейсом прибыли в Баку для участия в матче с "Карабахом" в рамках III тура группового этапа Лиги Европы по футболу.

Как сообщает Report, команда "Салоники" из Международного аэропорта Гейдара Алиева направилась в отель "Hilton".

Сегодня вечером в 20:00 ПАОК проведет тренировку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. До этого главный тренер Владимир Ивич и защитник Стелиос Малезас проведут пресс-конференцию.

Отметим, что предстоящий 20 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова матч между "Карабахом" и ПАОК начнется в 21:00.