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    ФК "Азал" продолжит свою деятельность под названием "Шувалан"

    В новом сезоне клуб будет представлен в I дивизионе

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Азал" продолжит свою деятельность.

    Как сообщает Report, представители клуба в связи с этим сделали заявление.

    В сообщении говорится, что сделанное в связи с ликвидацией клуба заявление от 3 мая 2017 года стало причиной для недовольства болельщиков клуба, членов фан-клуба, и в особенности болельщиков из поселков Шувалан и Бина, в клуб поступило много обращений.

    По информации, после рассмотрения этих обращений были проведены повторные консультации со спонсорами и партнерами, и было принято решение о продолжении деятельности футбольного клуба под названием "ФК Шувалан".

    В новом сезоне клуб будет представлен в I дивизионе

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