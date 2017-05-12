ФК "Азал" продолжит свою деятельность под названием "Шувалан"

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Азал" продолжит свою деятельность.

Как сообщает Report, представители клуба в связи с этим сделали заявление.

В сообщении говорится, что сделанное в связи с ликвидацией клуба заявление от 3 мая 2017 года стало причиной для недовольства болельщиков клуба, членов фан-клуба, и в особенности болельщиков из поселков Шувалан и Бина, в клуб поступило много обращений.

По информации, после рассмотрения этих обращений были проведены повторные консультации со спонсорами и партнерами, и было принято решение о продолжении деятельности футбольного клуба под названием "ФК Шувалан".

В новом сезоне клуб будет представлен в I дивизионе