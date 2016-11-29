Финал Южноамериканского кубка отложен из-за авиакатастрофы в Колумбии

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) приостановила проведение всех международных соревнований под своей эгидой, в том числе финала Южноамериканского кубка, до особого распоряжения. Как передает Report, об этом сообщается на сайте организации.

Подобное решение было принято в связи с авиакатастрофой в Колумбии, в которой среди других пассажиров погибли футболисты бразильской команды «Шапекоэнсе». Клуб направлялся в колумбийский Медельин для участия в первом финальном матче Южноамериканского кубка с местным «Атлетико Насьональ».

Одним из выживших в результате авиакатастрофы оказался футболист «Шапекоэнсе» Алан Рушел.

Всего, по предварительным данным, на месте падения самолета найдены шесть выживших.