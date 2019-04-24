Финал Лиги Европы УЕФА может пройти в России

Стадион московского "Спартака" "Открытие Арена" заинтересован в проведении финала футбольной Лиги Европы в будущем.

Как сообщает Report, об этом в заявлении ТАСС сказал коммерческий директор клуба Александр Атаманенко.

"Нам интересно проведение финалов еврокубков, но если говорить про Лигу чемпионов, то мы не подходим по вместимости. Можем претендовать только на финал Лиги Европы", - сказал он.

Отметим, что "Спартак" проводит домашние матчи на стадионе "Открытие Арена", он был построен в 2014 году, арена вмещает 45 360 человек. Финал текущего сезона в Лиге Европы пройдет 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе, а очередной состоится на стадионе "Драгау" в португальском городе Порту.

За финал 2021 года будут бороться Тбилиси (Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе) и испанская Севилья (Рамон Санчес Писхуан).

Решение объявят на предстоящем в Баку заседании Исполнительного комитета УЕФА 29 мая.