Филип Озобич раскрыл причину неприглашения в сборную Азербайджана

Стала известна причина, по которой футболист "Карабаха" Филип Озобич не получил приглашение в сборную Азербайджана.

Стала известна причина, по которой футболист "Карабаха" Филип Озобич не получил приглашение в сборную Азербайджана.

Как сообщает Report, 31-летний полузащитник хорватского происхождения заявил, что не сможет быть полезным сборной в играх Лиги наций УЕФА в июне из-за болей в ноге.

Отметим, что сборная Азербайджана 3 июня станет гостем сборной Казахстана в Нур-Султане, а три дня спустя в сербском городе Нови-Сад - гостем сборной Беларуси. 10 июня сборная примет Словакию, а 13-го июня - команду Беларуси в "Далга Арена".