ФИФА запретила "Ливерпулю" праздновать победу с болельщиками

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп и игроки команды остались недовольны тем фактом, что им не позволили отпраздновать победу в клубном чемпионате мира со своими болельщиками.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, английский клуб впервые в своей истории выиграл клубный чемпионат мира, обыграв в финале бразильский "Фламенго" благодаря единственному в матче голу нападающего Роберто Фирмино (1:0). После празднования на поле игроки и тренер решили подойти к сектору болельщиков "Ливерпуля", которые преодолели расстояние в 1500 километров, чтобы поддержать свою команду.

Но когда Клопп с футболистами попытались зайти за ворота и выйти на беговую дорожку, чтобы быть ближе к болельщикам, представители ФИФА оттеснили их назад и преградили путь, мотивируя это тем, что необходимо соблюдать безопасность.

Как заявил источник, "Ливерпуль" был возмущён таким решением ФИФА и назвал подобное поведение абсурдным и нелепым. Игроки были вынуждены продолжить празднование на поле вдали от болельщиков.