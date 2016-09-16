ФИФА выявила 905 положительных допинг-проб в период с 2006 по 2015 год

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Международная федерация футбола (ФИФА) выявила 905 допинг-проб, давших положительный результат на запрещенные вещества, в период с 2006 по 2015 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава медицинского департамента организации Иржи Дворжак в ходе саммита по вопросам этики в спорте.

"Согласно статистике, имеющейся у ФИФА, в период с 2006 по 2015 год спортсменами, которые выступают под эгидой организации, было сдано 905 положительных допинг-проб", - заявил он.

"Бюджет ФИФА на антидопинговую работу составляет 1,5 млн. долларов в год, когда проводится чемпионат мира. В год, когда чемпионата мира нет, бюджет организации на все антидопинговые мероприятия составляет 1 млн. долларов".

Второй международный саммит ФИФА по вопросам этики в спорте проходит 16 сентября в штаб-квартире организации в Цюрихе.